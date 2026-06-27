元乃木坂46でタレント、麻雀プロとしても活動する中田花奈（31）のスタッフが27日未明、Xを更新。ファンミーティングを退席した理由を報告した。スタッフは「【体調に関するご報告】昨日開催のBEAST Xファンミーティングですが、中田花奈は体調不良のため第二部の途中にて退席させていただきました」と記述。「退席後、病院にてアレルギーによる蕁麻疹の疑いと診断されたため治療を行い、現在は回復に向かっております」とした。そ