日本列島に接近するダブル台風と梅雨前線の影響などで、千葉県に出されていたレベル4土砂災害危険警報は解除され、注意報に切り替わった。レベル4土砂災害危険警報が出ていたのは、市原市、銚子市、茂原市、旭市、鴨川市、君津市、富津市、いすみ市、一宮町、睦沢町、長南町、大多喜町、鋸南町。