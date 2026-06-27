俳優の松下奈緒と藤木直人が２７日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。松下は「みなさまにご報告がございます」と切り出し「この旅サラダ、１９９３年にスタートしましたが今日で１７００回目を迎えることになりました」と発表した。松下と藤木ら出演者は「ありがとうございます」と視聴者へ感謝を伝え、藤木は出演回数を「僕はまだ６０