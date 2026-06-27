飼い主の手をもって、なでなでする場所を指定する猫に、SNSでは絶賛の声があがっている。【映像】“なでなでする場所”を指定する様子（実際の映像）ちょっとぽっちゃりな猫のふうたくん（9歳）。甘えん坊でいつも飼い主（@yopich_）のいるところにくっついて歩いてくる。ある日、いつものように飼い主と添い寝して、身体をなでなでされていた。すると、飼い主が背中をなでようとしたら、ふうたくんの腕がにゅ〜ッと伸びて来