台風8号はこれまでに警報級の大雨をもたらし、現在、関東に最接近しています。また、午後にかけては台風7号も関東に近づく見通しです。関東ではすでに台風8号の影響で大雨となっていて、神奈川県や千葉県などにレベル4土砂災害危険警報が発表されました。また、千葉県の湊川などで水位も上がりました。現在、関東地方に最接近している台風8号はこのあと東に抜ける見通しです。その後、台風7号は、27日夕方に関東地方に最接近すると