韓国代表が3位争いで崖っぷちに追い込まれた(C)Getty Imagesサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月26日、グループIの第3戦でセネガル代表とイラク代表が対戦し、セネガルが5−0で圧勝した。これにより、韓国代表が3位チームの暫定順位表で7位に順位を落とす結果となった。【動画】セネガル代表の圧巻ゴールシーン！韓国は崖っぷちに…今大会は各組の3位となった国のうち、成績上位の8か国が決勝トーナメントに進出