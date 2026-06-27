「広島（降雨中止）阪神」（２６日、マツダスタジアム）広島は２６日、悪天候のため阪神戦が雨天中止となった。先発予定だった床田寛樹投手（３１）は２７日にスライド登板する。新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−床田は２戦連続スライドで２７日・阪神戦へ。「トコは（間隔が）空いてるからスライドにしました」−岡本は中６日で２８日・同戦へ。「ずっといいものを見せてくれてるので」−野