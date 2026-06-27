東海道新幹線は、東京ー静岡駅間で停電が発生したため、約3時間にわたって運転を見合わせました。乗客：結構疲れましたね、長かったですね。10時の新幹線で今着いたので。JR東海によりますと東海道新幹線は27日の始発から通常通り運行していますが、26日夜は24本の列車に遅れが発生し、約2万2000人に影響が出たということです。