タレントの中山秀征が２７日、ＭＣを務める日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）に生出演した。中山は「先週の土曜日はですね、番組の途中にメキシコの方に移動させていただきました。無事に着きましてですね、試合の方の観戦」と伝え、サッカーの北中米Ｗ杯でＦＩＦＡランク１８位の日本がメキシコ・モンテレイで２０日（日本時間２１日）に１次リーグ第２戦のチュニジア戦を現地で