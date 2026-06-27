香ばしい音を立てながら焼き上がるお肉。 運ぶのは… 日本最長級・全長16mの「特急レーン」です。 5月末に時津町にオープンした「特急焼肉ウルトラ」。 4人～8人がけのテーブル席が34卓あり、焼肉店としては県内トップクラスの広さです。 フードメニューの数は110種類。 中でも牛肉は和牛にこだわっていて、一皿699円から楽しむことができます。 お店の