＜トラベラーズ選手権2日目◇26日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の第1ラウンドが終了した。【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター日本勢は2人が出場。20位で迎えた松山英樹は、6バーディ・3ボギーの「67」をマークし、トータル6アンダー・27位タイ。32位から出た久常涼は、2バーディ・2ボギーの「70」で回り、トータル2アンダー・55位