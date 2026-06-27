ダブル台風が接近 台風７号・台風８号 台風８号は、２７日午前７時には千葉県銚子市付近にあって、関東地方に最も接近しているとみられます。 中心気圧は９９８ヘクトパスカルで、１時間に９５キロの速さで北東に向かっています。最大瞬間風速は３５メートルです。 ２７日夕方には、日本の東の海上で温帯低気圧に変わる見込みです。 台風７号 西日本・東日本へ接近 台風７号は西日本と東日本の太平洋側を進み、き