来週の主な予定日銀短観に米雇用統計ウォーシュFRB議長、トランプ米大統領演説 ・米雇用統計政府・医療部門の増加とW杯の季節性により一部強気予想 ・日銀短観堅調なAI輸出と賃上げ伴う国内消費増がエネルギー高を相殺 ・韓国貿易収支AI需要急増で輸出は過去最高に、SK・サムスンに追い風 ・ウォーシュFRB議長ECBフォーラム出席、就任後初の国際舞台での講演 ・独立記念日にトランプ米