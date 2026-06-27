26日夜、山梨県で震度6弱の地震があり県内では小山町で震度5弱を観測。県内では3人がケガをしました。26日午後10時29分ごろに発生した地震で、県内では震度5弱を小山町で、震度4を御殿場市や三島市などで観測しました。県などによるとこの地震で、御殿場市で90代の女性が転倒してけがをしたほか、三島市でも女性2人がけがをしましたがいずれも軽傷とみられます。また、小山町や三島市では、ブロック塀が崩れるなどの被害が確認され