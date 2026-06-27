台風7号と8号のダブル台風は、27日、静岡県内に最接近する見込みで、土砂災害に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、台風7号は27日の昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて静岡県内に最接近する見込みです。一方、台風8号は27日朝、静岡県内に最接近し、午前7時現在、千葉県付近に位置しています。27日に予想される24時間降水量は、伊豆で250ミリ、東部で200ミリなどとなっていて、下田市ではレベル4土砂災害危険警報がだされてい