第1回【プーチン大統領は顔面蒼白…モスクワ製油所を“カミカゼドローン”急襲で降り注ぐ“黒い油の雨”ウクライナ東部要衝を制圧もケタ外れの“人的代償”】からの続き──。プーチン大統領がウクライナ製の“カミカゼドローン”に苦しめられている。6月にはロシアの首都モスクワ南東部のカポトニャ地区にある製油所を200機のドローンが強襲。精製施設が炎に包まれ、貯蔵タンクが吹っ飛ぶ動画や画像がSNSで世界中に拡散した。