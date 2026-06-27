その年の優れた文具に贈られるアワード「日本文具大賞」。今年で35回目を迎える表彰式が、2026年6月24日（水）、東京ビッグサイトで開催中の「文具・紙製品展 ISOT（国際 文具・紙製品展）」会場で行われました。審査は「機能」「デザイン」「サステナブル」「トレンド」の4部門。各部門の優秀賞・計12製品が選ばれ、その中から1製品がグランプリに選出されました。グランプリは、マルマン「スパイラルノート ベーシック」栄えある