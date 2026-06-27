新日本プロレスのＳＡＮＡＤＡ（３８）が２６日、フジテレビ系「坂上どうぶつ王国ＳＰ」（金曜・午後７時）にＶＴＲ出演し、元ＳＫＥ４８でタレントの桑原みずき（３４）と結婚したことを発表した。ＶＴＲで桑原から「今日…ついさっき私の旦那さんになった方です」と紹介されたＳＡＮＡＤＡは「市役所行って提出してきました」と発表し桑原も「今、籍入れてきました」と明かした。ＳＡＮＡＤＡは桑原から「普段はギターで人