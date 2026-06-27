プーチン大統領は顔面蒼白だろう。しかし、彼だけではなく全世界の軍事関係者も真っ青になっている可能性があるという――。「BBCNEWS」（日本語・電子版）は6月19日、「ウクライナ、モスクワに最大規模の攻撃で製油所直撃地面や服に黒い染みと住民」との記事を配信した。ウクライナはモスクワに向けてドローン200機を発射。BBCによると「一部は首都近郊の石油精製所を直撃し、モスクワの一部地域で黒い油の粒が降り注いだ」