巨人はきのう（26日）先発予定だった左腕ルーキーの竹丸がスライドで先発する。自身スライド登板は初めてだが、5月24日の阪神戦から4連敗中と結果が出ない。連敗開始前は7試合に先発し5勝2敗と勝ち越し。この間、序盤の1〜3回は計21回を投げわずか2失点。防御率0・85と立ち上がり上手で主導権を握っていた。ところが、4連敗中の1〜3回は計12回で6失点。防御率は5・00と打者1巡目から打ち込まれるケースが目立つ。DeNA戦は東