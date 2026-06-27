千葉県では明け方から相次いで警戒レベル4の土砂災害危険警報が発表されています。台風8号が接近している千葉県の南房総市から中継です。千葉県の最南端に位置する南房総市にあるホテルの安全な場所からお伝えいたします。現在、雨が降っておらず、風も吹いていない状況です。ただ、海の方に目を向けますと、白波が立っているのが確認できます。午前5時ごろには横殴りの雨が降っていて、地面やホテルの窓に強く打ち付ける様子が確