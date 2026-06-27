今、SNSでもさまざまな「小顔ケア」を目にしますが、街のみなさんはどんな方法でやっているのか？それは本当に正しいのか？専門医に聞きました。【前編】 【写真を見る】“耳輪ゴム”や“ヘッドマッサージ”は「効果ナシ」専門医が説く正しい「小顔ケア」とは？【THE TIME,】 理由は「写真写り」小中学生も憧れ街行く女性94人に話を聞いたところ、なんと全員が「小顔に興味あり」とのこと。都内の『ジュンク堂書店 池袋