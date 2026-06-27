阪神は広島と5月15〜17日の甲子園3連戦以来の対戦。注目はカード対戦打率・375（5試合16打数6安打）の高寺だ。左手首骨折で離脱中の近本に代わる1番打者の1人で、直近の23日ヤクルト戦でもチーム5試合ぶりに1番で起用された。今季は17試合の先発1番で打率・185（65打数12安打）ながら、初回に安打で出塁した5試合のうち4試合で本塁に生還。前回の広島3連戦でも1番を務め、2戦目の5月16日に初回右前打で出塁。佐藤輝の適時打で