元乃木坂46でタレントの秋元真夏（32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。先月グループを卒業した梅澤美波（27）とのツーショットを公開した。「二人でいると落ち着くし一緒に話す時間が大好き」とつづり、梅澤とのツーショットを投稿。「まっすぐで優しさに溢れた今までもこれからも尊敬する人です」とメッセージを送った。梅澤の卒業を祝ったようで、「卒業おめでとう」と記されたプレート付きのホールケーキを手に