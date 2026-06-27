ＴＢＳのスケート番組『ＫＡＳＳＯ』が、今年３月にアメリカ・ロングビーチで開催した初の海外イベント「KASSO FEST SKATE & SOUND」の模様を、日本時間６月２７日（土）と７月４日（土）午前１０時から、公式YouTubeチャンネルで２週連続プレミア公開する。 『ＫＡＳＳＯ』は、“スケボー版SASUKE”としてオリジナルの巨大セクションに挑むスケート番組。世界的人気を背景に初の海外イベントを実