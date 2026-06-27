ダブル台風で交通機関にも影響が出ています。JR新宿駅からフジテレビ経済部・寺記夫記者が中継でお伝えします。27日午前7時半現在、一時的に雨はやんでおり、時よりパラつくこともありますが、皆さん傘は差さずに歩いています。駅構内を見てみますと、普段より人はまばらですが、スーツケースを持って遠出する姿も見られます。JR東日本によりますと、首都圏の在来線では東海道線の一部の区間で終日運転を見合わせるほか、総武本線