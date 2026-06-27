本州付近を北上している「ダブル台風」。台風8号は現在関東に最接近しているほか、7号も夕方ごろには関東に最も近づくとみられていて、警報級の大雨による土砂災害や河川の氾濫に厳重な警戒が必要です。台風の湿った空気の影響で梅雨前線が活発になり、各地に発達した雨雲がかかっています。山口・平生町では住宅の裏山が崩れて土砂が流れ込み、70代の男性が行方不明となっています。また、3人が病院に運ばれましたが意識はあると