台風7号は27日昼過ぎから夜のはじめごろにかけて、東海地方に最接近する見込みで、土砂災害に警戒が必要です。気象台によりますと、台風8号は東海3県から離れた一方、7号は27日昼過ぎから夜のはじめごろにかけて東海地方に最も接近する見込みです。降り始めから27日午前5時までの雨の量は、三重県尾鷲市で272ミリ、熊野市で249ミリなどとなっていて、三重県では昼過ぎまで、愛知県では夕方まで、雷を伴った激しい雨が降ると