日本船主協会の長澤会長は、ホルムズ海峡の現状について、「完全に安全という状況には至っていない」と述べました。【映像】ホルムズ海峡の現状について言及する長澤仁志会長日本船主協会・長澤仁志会長「すでに一部の日本関係船が船員・積み荷とともに無事ホルムズ海峡を通峡することができておりますが、残念ながらいまだ35隻の日本関係船と約800名の船員がとどめ置かれています」ホルムズ海峡では、アメリカとイランが戦闘