富山市にある建物で火事がありました。けがをした人はいないということです。【映像】黒煙を上げて激しく燃える建物（現場の様子）警察と消防によりますと、きのう午後4時ごろ富山市山室で、「平屋建ての建物が黒煙を上げている」と通りかかった人から119番通報がありました。ポンプ車など13台が消火活動を行い、火は30分ほどでほぼ消し止められたということです。けがをした人や逃げ遅れた人は確認されていません。警察