60歳、70歳でも元気に働くシニア世代が増えています。人手不足の中いまや欠かせない担い手となっている現場を取材しました。 【写真を見る】95歳の利用者に寄り添う76歳の看護師 人手不足で増える“定年撤廃” 現場を支えるシニアパワー 名古屋グルメの老舗「ステーキのあさくま」。ハンバーグにステーキなど定番料理が人気で、店内は大賑わい。次々に料理が運ばれていきます。 桜山店を支えているのが