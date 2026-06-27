プロレスリング・ノアは２７日までに７・１８インテックス大阪５号館大会でＧＨＣヘビー級王者のシェイン・ヘイストが「Ｔ２０００Ｘ」ＯＺＡＷＡと３度目の防衛戦を行うことを発表した。ヘイストは６・２５後楽園ホール大会で遠藤哲哉を破り防衛に成功。試合後、ＯＺＡＷＡがリングインし挑戦を勝手に決めていた。◆７・１８大阪大会決定済みカード▼ＧＨＣヘビー級選手権試合王者・シェイン・ヘイストＶＳ挑戦者・