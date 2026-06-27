7月1日（水）に大井競馬場で行われる帝王賞（Jpn1）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第49回帝王賞（Jpn1）施行日：7月1日（水）施行場：大井競馬場距離：2000m出走資格：サラブレッド系 4歳以上 選定馬1着賞金：8000万円【かしわ記念】ルメール「勝てるとは思いましたが…」ミッキーファイトは惜しくも2着地方年度代表馬・ディクテオンも名を連ねる●JRA所属馬アウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）松山弘平カズタンジャ