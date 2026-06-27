台風8号は現在関東に最も接近しています。今夜にかけて7号も西日本から東日本に接近する見込みで、気象庁は特に東日本の太平洋側では長時間大雨になるとして、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は千葉県の銚子市付近を北東に進んでいて、今後、速度を上げながら日本の東を進む見込みです。その後、台風7号は夕方から夜にかけて東日本の太平洋側に近づく見込みで、関東甲信地方などでは大気の状態が非常に