ノルウェー―フランス前半、先制ゴールを決め駆け出すフランスのデンベレ＝ボストン（ロイター＝共同）フランスがデンベレの3ゴールなどで快勝。前半7分に右足で先制し、同20分はペナルティーエリア外から左足で加点。同32分も左足で決めた。後半追加タイムにはドゥエが頭で4点目を入れた。ノルウェーは2点リードを許した直後に隙を突いてオスゴールが得点。ただ、後半のストランドラーセンのPK失敗も響き、追い上げはできなか