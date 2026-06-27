26日夜、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震の影響で、山梨県内では8人がケガをしています。また、甲府市の中心部ではビルの外壁が崩れるなどの被害が出ています。甲府市丸の内の雑居ビルでは外壁が崩落するなど、山梨県内は揺れによる被害が相次ぎました。県の災害対策本部によりますと、20代から90代までの男女8人が転倒するなどして軽いケガをしたほか、JR中央線では、揺れの影響で列車が緊急停車し、