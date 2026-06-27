モデルでフルート奏者のCocomi（25）が27日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「Teatime with Amour and Bijoux」とつづったCocomi。愛犬とカフェを楽しむ写真を複数アップした。黒のタイトなトップスが美しいスタイルを強調している。2000年12月5日に元SMAPのメンバーで俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香が結婚。01年の5月に長女・Cocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。