小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」が2日目を迎える。防府で完全優勝したエレセ・アンドルーズ（26＝ニュージーランド）が初日6R、捲って快勝スタートを決めた。打鐘から徐々にスピードを上げ、バックで先頭。スピードが乗り切ってからの持続力は素晴らしく、ぴたりと追走した小林優香を並ばせることなく押し切った。「周りをよく見て、小林（優香）選手を意識しながら走った。思い通りに自分の中で行くタイミングで行