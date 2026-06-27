台風7号は種子島沖の海上を北寄りに進んでいます。奄美地方は強風域から抜けたとみられます。 ■大隅、種子島・屋久島全域が強風域に 台風7号は、種子島の東およそ150キロにあって、1時間におよそ35キロの速さで北東に進んでいるとみられます。 ▼中心の気圧は992ヘクトパスカル、 ▼中心付近の最大風速は18メートル、 ▼最大瞬間風速は25メートルです。 現在、大隅、種子島・屋久島地方の全域と、薩摩地