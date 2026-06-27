今回は、育児を妻に押し付ける夫に反撃したエピソードを紹介します。「3歳までは子どもとずっと一緒にいた方がいい」と言われても…「私はもうすぐ育休から職場に復帰予定で、子どもは保育園に入ることになっています。しかしつい最近、夫に『3歳までは子どもとずっと一緒にいた方がいい。母親なら仕事を辞めなよ』『保育園なんて必要ないだろ？』と言われたんです。夫はSNSで『3歳までは子どものそばにいると子どもが安心する』と