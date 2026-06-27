本日6月27日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』は、ドラマプレミアム『ダブルエッジ〜甦った男』の主演俳優・織田裕二、さらに戸田恵子をゲストに迎え、2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！「クイズ悪魔の3択」は、最も価値の高いものを当てる「イジワル3択クイズ」を博士ちゃんが出題する大好評企画だ。今回は、「魚」、「書道」、「金魚」、「盆栽」という豪華4ジャンル