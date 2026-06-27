リンクをコピーする

【北中米W杯グループリーグ第3節】(ボストン)ノルウェー 1-4(前半1-3)フランス<得点者>[ノ]セロニアス アースゴール(21分)[フ]ウスマン・デンベレ3(7分、20分、32分)、デジレ・ドゥエ(90分+4)<警告>[ノ]パトリック・ベルグ(10分)[フ]オーレリアン・チュアメニ(74分)観衆:64,146人└全部ゴラッソ…デンベレが前半でハット!! フランスがノルウェーを4発撃破&3戦全勝で首位通過