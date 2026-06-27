【北中米W杯グループリーグ第3節】(トロント)セネガル 5-0(前半1-0)イラク<得点者>[セ]アビブ・ディアラ(4分)、イスマイラ・サール(56分)、パプ・ゲイェ2(59分、71分)、イリマン・エンディアイェ(82分)<退場>[イ]レビン スラカ(13分)<警告>[セ]アブドゥライェ セック(18分)、パプ・ゲイェ(81分)[イ]アミル アルアンマリ(75分)、メルカス ドスキ(90分)観衆:43,036人└セネガル攻撃陣が大爆発!!後半ゴールラッシュ