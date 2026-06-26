洋服の青山が、防蚊加工を施した「メッシュアノラックプルオーバー」を発売した。主要300店舗および公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同アイテムは、近年の気候変動によって秋口まで活動が長期化する蚊などの虫対策を目的に開発。蚊が嫌がる成分を生地に付着させた防蚊加工を施した目の細かいメッシュ素材を用いることで、高い通気性と防虫性を両立。フードはジッパーを最上部まで閉めると顔全体を覆う設