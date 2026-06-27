27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの6万9610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 75889.37円ボリンジャーバンド3σ 73226.91円ボリンジャーバンド2σ 71080.00円一目均衡表・転換線 70564.46円ボリンジャーバンド1σ 70224.00円5日移動平均 69610.00円27日夜間取引終値 69360.88円26日日経平均株価現物終値