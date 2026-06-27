27日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の676ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 882.64ポイントボリンジャーバンド3σ 835.67ポイントボリンジャーバンド2σ 796.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 788.69ポイントボリンジャーバンド1σ 762.76ポイント75日移動平均 755.50ポ