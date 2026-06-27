大阪府は２６日、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」のモニュメント１体を大阪・ミナミの「かに道楽道頓堀本店」前に移設し、７月６日正午から８月３１日まで一般公開すると発表した。展示するのは、人工島・夢洲（ゆめしま）の万博会場の東側にあった、膝をついてお辞儀をした「いらっしゃい」。大阪の代表的な観光名所を撮影スポットにすることで、にぎわい創出につなげる狙いがある。３か月ごとに府内を巡