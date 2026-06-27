プロ野球楽天イーグルスが大混乱に陥っている。パ・リーグの最下位をひた走る中、交流戦期間中の6月10日に三木肇監督を休養させ、塩川達也監督代行を立てた。【画像】「お世辞にも結果を残したとは言えません」吉井理人新監督と入れ替わるように退任が囁かれるのは…そのまま塩川監督代行にシーズン最後まで指揮を執らせるかと思われていたが、17日、新監督に吉井理人前ロッテ監督（61）が就任すると発表したのである。背番号