〈「あの一件がなかったら、あんなに人のために走らない」前田大然の恩師が明かすサッカー部“除籍”の過去チームメイトは「無口だけど素直で律儀…そして速い」〉から続く6月26日（日本時間）のスウェーデン戦で何度も好セーブを見せたサッカー日本代表のGK・鈴木彩艶（ざいおん）。その秘話を恩師らが明かした「週刊文春」記事（6月25日発売号掲載）の冒頭部分を抜粋して公開する。【画像】数々の伝説を残した中学時代いき