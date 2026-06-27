台風の影響で交通機関にも影響が出ています。空の便は27日、全日空が八丈島発着の6便を欠航にします。そのほか、日本航空、全日空で欠航が決まった便はありませんが、羽田や成田を発着する便を中心に運航に影響が出る可能性があるということです。一方、JR東日本は27日、東海道線の小田原・熱海間の上下線、伊豆や房総方面への特急で終日運休となります。ほかの首都圏の主な在来線は、千葉県内の一部路線を除き、おおむね平常通り